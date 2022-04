Due settimane di calciomercato e pronostici, ma ora c'è il campo: Milan in allerta

MilanNews.it

Nelle due settimane di sosta per le nazionali si è parlato tanto di tanti argomenti, a cominciare, ovviamente, dall'ennesima e presunta rifondazione del calcio italiano sconquassato dalla seconda non qualificazione consecutiva ai Mondiali; per quanto riguarda i club, invece, le voci hanno preso due direzioni: il calciomercato e la lotta Scudetto.



Calciomercato

Del calciomercato del Milan si hanno idee piuttosto chiare: la squadra, in estate, sarà rinforzata a prescindere dal risultato raggiunto in questa stagione con cinque possibili nuovi acquisti; tre di questi hanno già un nome e un cognome e una buona percentuale di riuscita: Sven Botman, difensore del Lille che arriverebbe per una trentina di milioni di euro, Divock Origi, punta classe 1995 in scadenza con il Liverpool, e Renato Sanches, centrocampista di qualità del quale si sta valutando la tenuta fisica. Poi, gli altri nomi: da Berardi a Lang senza dimenticare Scamacca e Nunez; tutti profili che interessano, ma per i quali si tratterà più avanti.

Tutto sul campo

Più avanti sì, perché ora tutto deve essere incentrato sul campo. La squadra, a Milanello, si è ritrovata al gran completo e sta preparando la delicata sfida di domani sera contro il Bologna; Pioli, con molta probabilità, schiererà l'11 tipo delle ultime settimane, a testimonianza dell'importanza cruciale che tale match può assumere soprattutto se da Atalanta-Napoli e Juventus-Inter di oggi dovessero venire fuori risultati favorevoli. Ma non ci si deve far ingannare: oltre al calciomercato, durante la sosta tutti hanno - giustamente - osannato il Milan per il campionato fin qui svolto; manca, però, un dettaglio fondamentale: non si è ancora vinto nulla e, per farlo, bisognerà ricominciare a stare in allerta massima.