Emerson-Galatasaray: ipotesi prestito con diritto di riscatto. Il Fulham lo vuole a titolo definitivo, ma sono troppo pochi i 10 milioni offerti

Dopo appena sei mesi potrebbe essere ai titoli di coda l'avventura di Emerson Royal in maglia rossonera. Con l'imminente arrivo di Kyle Walker, che dovrebbe essere definito nelle prossime ore, a fargli spazio potrebbe essere proprio il terzino brasiliano a cui non mancano gli estimatori. In particolare ci sono due club sulle sue tracce, vale a dire il Galatasaray e il Fulham.

Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che le due squadre hanno in mente formule diverse per l'eventuale trasferimento di Emerson Royal: i turchi pensano di prenderlo infatti in prestito oneroso (un milione e mezzo) più diritto di riscatto (a dodici-tredici milioni), mentre gli inglesi lo vorrebbero a titolo definitivo. Il problema è che per ora è troppo bassa l'offerta da 10 milioni di euro che hanno presentato al Milan che farebbe una minusvalenza a bilancio.