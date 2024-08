Emerson Royal-Milan ci siamo, nella giornata di domani contatto diretto con gli Spurs per chiudere i giochi: cifre e dettagli dell'accordo

vedi letture

Il Milan vuole chiudere i giochi per Emerson Royal e vuole farlo al più presto possibile per regalare a Fonseca, dopo Jimenez, Morata e Pavlovic il quarto acquisto di questa sessione estiva di calciomercato. Come già ampiamente riportato nei giorni scorsi, la dirigenza rossonera è ormai vicina a chiudere l'operazione con il Tottenham, visto che con il terzino brasiliano l'accordo è già stato trovato da tempo.

Come riportato dal giornalista esperto di trattative, Matteo Moretto, nella giornata di domani ci sarà un contatto diretto con il Tottenham per chiudere la trattativa per il terzino brasiliano. La cifra finale dovrebbe essere di 15-16 milioni di euro totali, bonus compresi.

OBIETTIVI

Samardzic (centrocampista - Udinese)

Richard Rios (centrocampista - Palmeiras)

Y. Fofana (centrocampista - Monaco)

Rabiot (centrocampista - svincolato)

Emerson Royal (difensore - Tottenham)

Diogo Leite (difensore - Union Berlino)

Hermoso (difensore - svincolato)

Scuffet (portiere - Cagliari)

Abraham (attaccante - Roma)

Cardoso (centrocampista - Betis) M.Koné ( centrocampista - Mönchengladbach)