Fabregas esce allo scoperto: "E' una situazione difficile al Chelsea, non ho il ruolo che voglio"

Cesc Fabregas, centrocampista del Chelsea seguito dal Milan, ha parlato della propria situazione al termine della partita vinta contro il Vidi: "Conosco perfettamente il mio ruolo qui e sfortunatamente non è quello che voglio. Ovviamente è una situazione difficile per me. Gioco solo le coppe. Non sono il tipo che si lamenta o che non dà tutto se stesso per questo motivo. Sarò sempre qui a metterci la faccia quando ce ne sarà bisogno".