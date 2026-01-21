Fabrizio Romano: "C’è un dialogo in corso tra l’Aston Villa e Loftus-Cheek"

vedi letture

Fabrizio Romano, nel corso di una live sul suo canale YouTube, parla dell'interesse dell'Aston Villa per Ruben Loftus-Cheek. Queste le sue parole:

“Risulta che l’Aston Villa si è messo in contatto con il gruppo Stellar, che sono i procuratori del giocatore. C’è un dialogo in corso tra l’Aston Villa e Loftus-Cheek, ancora non c’è un’offerta al Milan. Non si è ancora parlato di un titolo definitivo, un prestito con diritto, un prestito con obbligo. Non siamo ancora a quel livello. C’è stata una chiamata perché si è fatto male Kamara, centrocampista molto importante per l’Aston Villa, una delle armi segrete di Emery, allora l’idea in questo momento dell’Aston Villa è quella di aggiungere un centrocampista.

Un nome che stanno sondando è sicuramente quello di Loftus-Cheek, ma da quanto mi risulta Loftus ha già iniziato dei dialoghi, un po’ in segreto, per quanto riguarda il rinnovo con il Milan. C’è una conversazione sia per il rinnovo ma nel frattempo chiama l’Aston Villa: vediamo se la squadra inglese farà un’offerta al Milan, siamo ancora in una fase iniziale”.