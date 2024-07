Fabrizio Romano: "Contatti Milan-Roma per Abraham: l'attaccante entusiasta. Il piano rossonero include Morata, Abraham e Jovic"

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, esperto di mercato, il "Milan ha avuto contatti con l'AS Roma per Tammy Abraham". L'inglese è "una delle opzioni al vaglio visto che il Milan vuole tre attaccanti per la prossima stagione. Anche Tammy sarebbe entusiasta di trasferirsi. Il piano del Milan include Álvaro Morata, Luka Jović più un altro attaccante".

️ AC Milan have made contact with AS Roma for Tammy Abraham.



He’s one of the options being considered as Milan want three strikers for next season.



Tammy would also be keen on the move.



↪️🇪🇸 AC Milan plan includes Álvaro Morata, Luka Jović plus one more striker. pic.twitter.com/8c4IZWd9JK