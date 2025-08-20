Fabrizio Romano: "Hojlund-Napoli, il calciatore chiede garanzie sul futuro"
Ultimi giorni di fuoco per quanto riguarda il mercato delle punte. Rasmus Hojlund, che sembrava essere l'obiettivo primario del Milan, è finito nel mirino del Napoli. I partenopei devono tornare sul mercato dopo il grave infortunio di Lukaku, mentre i rossoneri hanno virato con decisione su Boniface del Leverkusen. Fabrizio Romano, con un post su X, fa il punto della situazione sul danese del Manchester United:
"Il Napoli ha avuto nuovi contatti oggi con il Manchester United per Hojlund. Il giocatore è propenso al trasferimento ma vuole garanzie sulla permanenza futura al club e non solo per un semplice prestito: trattative in corso".
