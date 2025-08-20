Fabrizio Romano: "Hojlund-Napoli, il calciatore chiede garanzie sul futuro"

Fabrizio Romano: "Hojlund-Napoli, il calciatore chiede garanzie sul futuro"
Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio

Ultimi giorni di fuoco per quanto riguarda il mercato delle punte. Rasmus Hojlund, che sembrava essere l'obiettivo primario del Milan, è finito nel mirino del Napoli. I partenopei devono tornare sul mercato dopo il grave infortunio di Lukaku, mentre i rossoneri hanno virato con decisione su Boniface del Leverkusen. Fabrizio Romano, con un post su X, fa il punto della situazione sul danese del Manchester United:

"Il Napoli ha avuto nuovi contatti oggi con il Manchester United per Hojlund. Il giocatore è propenso al trasferimento ma vuole garanzie sulla permanenza futura al club e non solo per un semplice prestito: trattative in corso".