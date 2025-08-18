Fabrizio Romano: "Il Napoli ha chiesto info su Hojlund. Lo United ha ribadito quello che ha detto al Milan: 6 di prestito più 40/45 milioni di riscatto"

Il grave infortunio di Lukaku costringe il Napoli a tornare sul mercato, con la squadra di Conte che può rivaleggiare col Milan su alcuni obiettivi. Fabrizio Romano ne parla sul suo canale YouTube:

“Il Napoli ha chiesto informazioni su Hojlund. Ha voluto capire se il prestito con diritto si può fare e a quali condizioni. Lo United ha ribadito quello che ha detto al Milan: 6 di prestito più 40/45 di diritto di riscatto. Da quello che mi risulta al momento Hojlund è molto arrabbiato e vorrebbe un club che punti su di lui, non soltanto un prestito e poi ci rivediamo a Manchester tra un anno, ma un prestito con diritto che possa diventare non dico garantito, ma comunque con buone possibilità che possa accadere. Vediamo cosa accadrà, il Napoli ha chiesto informazioni su diversi attaccanti”.