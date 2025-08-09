Fabrizio Romano: "Milan e Newcastle sono nelle fasi finali della trattativa per Thiaw"
MilanNews.it
Stanno a quanto riferisce Fabrizio Romano le trattative per il trasferimento di Malick Thiaw al Newcastle procedono rapidamente dopo la nuova offerta di 40 milioni di euro, bonus compresi.
Il Milan e il Newcastle sono nelle fasi finali della trattativa dopo la proposta migliorata e il via libera da parte del difensore tedesco.. Se tutto andrà secondo i piani, l'accordo potrebbe essere raggiunto a breve.
Pubblicità
Calciomercato Milan
MN - Milan, confermata la nuova offerta del Newcastle per Thiaw: 40 milioni, bonus inclusi. Si attende la risposta di Furlani
Le più lette
1 Baseggio: "Ad oggi Jashari non può essere un titolare del Milan visti che gli altri centrocampisti in rosa"
2 La Gazzetta sul mercato in uscita del Milan: "Una montagna di soldi. Adesso si fa sul serio per Thiaw e Musah"
Primo Piano
Milan, in arrivo un'offerta da 40 milioni del Newcastle per Thiaw: Comuzzo in pole come sostituto. Le ultime di Matteo Moretto
Milan, subito in campo i nuovi: Jashari debutta oggi contro il Leeds, Modric domani contro il Chelsea
Luca SerafiniRadiografia di una rosa da Champions. Modric, Allegri e i tifosi hanno fame. Le puttanelle sui carri
Franco OrdinePerché il Milan non è da scudetto. Thiaw e Musah: sbagliato cederli. I 10 profeti di sciagure spariti
Carlo PellegattiJASHARI NELLA “MOSTELLARIA “. UN ALTRO VECCHIO CUORE IN ROSA. THIAW-VLAHOVIC? “NEVER!”
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com