Fabrizio Romano: "Milan e Newcastle sono nelle fasi finali della trattativa per Thiaw"MilanNews.it
Oggi alle 14:24Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio

Stanno a quanto riferisce Fabrizio Romano le trattative per il trasferimento di Malick Thiaw al Newcastle procedono rapidamente dopo la nuova offerta di 40 milioni di euro, bonus compresi.

Il Milan e il Newcastle sono nelle fasi finali della trattativa dopo la proposta migliorata e il via libera da parte del difensore tedesco.. Se tutto andrà secondo i piani, l'accordo potrebbe essere raggiunto a breve.