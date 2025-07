Fabrizio Romano: "Pubill mai stato in chiusura, il desiderio del Milan è Doué"

Durante lo scorso weekend (clicca qui) il Milan ha fatto svolgere dei test medici a Marc Pubill per sincerarsi delle condizioni del suo ginocchio. Il club rososnero, nonostante le indicazioni positive, non ha ancora scelto se affondare per il terzino dell'Almeria. Ne parla Fabrizio Romano in un video sul suo canale YouTube:

“Riceviamo tante domande su Marc Pubill. Non ve l’abbiamo mai data come un’operazione in chiusura perché il Milan ha sempre mantenuto diverse priorità per quanto riguarda la corsia di destra. Il desiderio del Milan è Doué dello Strasburgo che resta un giocatore molto costoso. Se dovesse abbassarsi questa richiesta dello Stasburgo il Milan tornerebbe volentieri per Doué, è un giocatore che piace moltissimo. Su Pubill c’è stata questa visita medica durante il weekend scorso ma il Milan, al momento, di offerte ufficiali all’Almeria ancora non ne ha formulate. In ogni caso Pubill non è mai stato in chiusura perché il Milan ha deciso di prendere tempo in attesa di scegliere chi è il terzino che vuole portare a Milanello”.