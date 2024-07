Florenzi ai saluti: il terzino non rientrerebbe nei piani di Fonseca

Oltre ad essere molto attivo sul fronte delle entrate, il Milan lo è anche su quello delle uscite in questo calciomercato. Nonostante questo, comunque, è prematuro parlare di una lista fatta e finita di nomi che non rientrerebbero nei piani di Paulo Fonseca per la prossima stagione, anche se alcuni di questi sono tanto scontati quanto immaginabili.

Oltre ai soliti Divock Origi e Fode Ballo-Touré, infatti, quest'estate il Milan potrebbe salutare anche Alessandro Florenzi, il quale non ha precedenti positivi con l'allenatore portoghese. Ai tempi di Roma il rapporto fra i due non è sbocciato al punto che il classe '91 si ritrovò addirittura costretto a provare un'esperienza all'estero, al Valencia per la precisione, pur di giocare e non perdere il posto in Nazionale.

Nessuno esclude che i due possano mettere una pietra sopra al passato e ripartire da zero per il bene del Milan, ma stando a quanto riportato da La Gazzatta dello Sport, il destino di Alessandro Florenzi in rossonero è oramai segnato, ed il fatto che la dirigenza sia alla ricerca di un nuovo terzino destro è tutto un dire.