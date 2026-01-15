Fofana-Milan, avanti insieme: no al Galatasaray. Il Diavolo lo valuta oltre 35 milioni

Orazio Accomando, intervenuto a SportMediaset su Italia Uno, riferisce che il Galatasaray è fortemente interessato a Youssouf Fofana, ma sia il giocatore che il Milan vogliono andare avanti insieme. Non è bastano nemmeno un contratto da 5,5 milioni di euro a stagione per convincere il centrocampista francese a dire sì all'offerta turca. L'ex Monaco viene tra l'altro valutato oltre 35 milioni di euro dal club di via Aldo Rossi.

FOFANA TITOLARE A COMO

Fofana è intanto pronto a tornare titolare stasera a Como nel recupero della 16^ giornata di campionato. Il francese dovrebbe essere preferito a Ruben Loftus-Cheek e giocherà al fianco di Luka Modric e Adrien Rabiot nella mediana milanista.