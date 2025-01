Futuro Jovic: il Milan ha un’opzione per rinnovargli il contratto per il 2025-26, ma non la eserciterà

In merito al mercato in uscita del Milan in questi ultimi giorni di mercato invernale, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riferisce questa mattina che i dirigenti di via Aldo Rossi sono al loro per trovare una sistemazione a Noah Okafor che non rientra più nei piani del club rossonero. Lo svizzero era stato ceduto nelle scorse settimane in prestito con diritto di riscatto al Lipsia, ma dopo le visite mediche i tedeschi hanno deciso di non formalizzare l'accordo e così il giocatore è tornato a Milano.

In uscita c'è poi anche Luka Jovic che è stato promesso al Monza, il quale pagherà una piccola parte del suo ingaggio. Il Milan, come riporta sempre la Rosea, ha un’opzione per rinnovargli il contratto per il 2025-26, ma non la eserciterà. Anche Samuel Chukwueze ha richieste, ma il gol vittoria di ieri contro il Parma è destinato a pesare, a meno che non si presenti una società con una proposta importante per acquistare il suo cartellino a titolo definitivo.