Futuro Reina, l'Aston Villa proverà a trattenerlo anche per la prossima stagione

Pepe Reina, che ha giocato gli ultimi mesi in prestito secco all'Aston Villa, rientrerà al Milan, ma non è escluso che il suo futuro possa essere ancora in Premier League: visto l'ottimo rendimento del portiere spagnolo, infatti, il club di Birmingham starebbe valutando la possibilità di trattenerlo anche per la prossima stagione. In caso di cessione, la società rossonera potrebbe alleggerire ulteriormente il monte ingaggi (Reina percepisce tre milioni di euro netti a stagione).