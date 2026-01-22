Gabriel Jesus passa all'agenzia di Allegri. Era stato proposto al Milan a inizio mercato

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, Gabriel Jesus passa all’agenzia di Giovanni Branchini, come da conferma da comunicato dello stesso procuratore, che è lo stesso di Massimiliano Allegri. L’attaccante dell’Arsenal era stato proposto anche al Milan nella fase iniziale del mercato dopo il recupero dal suo infortunio.

COSA AVEVA SCRITTO LONGARI A INIZIO MESE

Secondo quanto riportato ad inizio gennaio da Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, il Milan stava pensando ad un ulteriore innesto in avanti oltre a Niclas Fullkrug. Secondo Longari, l'entourage dell'attaccante brasiliano dell'Arsenal Gabriel jesus avrebbe proposto nuovamente negli ultimi giorni il proprio assistito alla società rossonera. Il Milan, sempre secondo quanto riportato dal giornalista, starebbe pensando alla fattibilità dell'operazione e starebbe facendo delle valutazioni interne per quanto riguarda le condizioni fisiche del centravanti.

Il numero 9 dell'Arsenal sta trovando sempre meno spazio e, proprio per questo, pare che il giocatore voglia trasferirsi già a Gennaio per mettersi in mostra in vista dei prossimi Mondiali. Sarebbe un'incognita più che sulla qualità del giocatore, che tra Manchester City e Arsenal ha dimostrato la sua bravura, sulla sua condizione fisica, dato che nel corso della sua carriera ha avuto non pochi infortuni, con l'ultimo molto grave dove ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro nel gennaio 2025, durante una partita di FA Cup, che lo ha tenuto lontano dai campi per oltre 300 giorni.