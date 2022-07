Gazzetta - Dybala, è Derby di Milano: l'Inter chiede tempo, il Milan prova il blitz a cifre ridotte

MilanNews.it

Dal derby d'Italia a quello di Milano, ma sul mercato. È questa l'attualità di Paulo Dybala: dopo l'addio alla Juventus, l'attaccante argentino è corteggiato dall'Inter. I nerazzurri, però, hanno dato priorità - anche per ragioni fiscali - al ritorno in Italia di Romelu Lukaku, mettendo in standby la Joya. A Marotta e Ausilio, in questo momento, serve tempo, fra distanza economica e cessioni da fare in attacco.

Il Milan prova il blitz. Così, scrive gazzetta.it, su Dybala si starebbe inserendo il club rossonero. Freschi di rinnovo, Maldini e Massara sarebbero pronti a un'offensiva per il principale disoccupato di lusso della Serie A. A cifre ridotte, spiega però la rosea, rispetto all'offerta dell'Inter.