Gazzetta - Il Milan lavora ogni giorno all’operazione Zirkzee: c’è ottimismo

"Il Milan lavora all’operazione Zirkzee ogni giorno e c’è ottimismo di fondo": scrive così questa mattina La Gazzetta Sportiva che aggiunge che il giocatore ha fatto sapere da tempo ai suoi agenti di voler restare ancora in Italia. Il Diavolo lo ha messo in cima alla sue preferenze da tempo ed è pronto a fare un investimento importante su di lui.

Per prenderlo dal Bologna, basterà pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro che è attivabile dal 1° luglio al 15 agosto. In questi giorni, il Milan sta invece trattando con l'agente di Zirkzee, Kia Joorabchian, per trovare la quadra definitiva sulle commissioni (il procuratore iraniano ha chiesto 15 milioni di euro, cifra che il club rossonero non ha intenzione di pagare).