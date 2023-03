MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan vuole chiudere la questione del rinnovo di Rafael Leao entro la fine di questa stagione, altrimenti in estate sarà messo in vendita. Da mesi si parla di diversi club interessati al portoghese, ma per ora in via Aldo Rossi non sono arrivate offerte concrete. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.