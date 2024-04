Gazzetta - Maignan e Theo, rinnovi spinosi. Il Bayern Monaco prepara l'assalto ad entrambi

In casa rossonera, continuano a tenere banco i rinnovi di Mike Maignan e Theo Hernandez che hanno il contratto in scadenza nel 2026. Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, si tratta di due casi spinosi nonostante stiano bene al Milan: entrambi però si aspettano una crescita di ambizioni (finora hanno vinto solo uno scudetto) e di ingaggio.

In via Aldo Rossi riflettono sulla proposta da presentare a Maignan e Theo, ma dovranno anche stare molto attenti alle mosse del Bayern Monaco che ha messo gli occhi su tutti e due i francesi: il portiere viene visto come il sostituto ideale di Neuer, mentre il terzino prenderebbe il posto di Alphonso Davies che dovrebbe trasferirsi in estate al Real Madrid. Per il Milan sono incedibili, a meno che non arrivino delle offerte davvero irrinunciabili.