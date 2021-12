Gazzetta - Mercato Milan: in attacco l’opzione Jovic è da tener presente in prestito

In vista del mercato di gennaio, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riferisce questa mattina che per l'attacco del Milan l'opzione Luka Jovic è da tenere presente in prestito. Già accostato a lungo in passato al club rossonero, l'attaccante del Real Madrid continua ad essere nei radar milanisti, ma l'operazione sarebbe eventualmente possibile solo a costi contenuti.