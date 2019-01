Gazzetta - Milan, Deulofeu in pole: no del Watford al prestito

Deulofeu prima scelta per gli esterni. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, lo spagnolo sarebbe in cima alla lista di Leonardo. Stando all’indiscrezione, il giocatore gradirebbe il ritorno, ma il Watford, club titolare del suo cartellino, si oppone al prestito. Gli inglesi hanno speso quasi 20 milioni di euro per averlo e dovrebbero trovare un sostituto di pari valore (Gerard è sempre titolare).