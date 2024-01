Gazzetta - Milan, Giroud deciderà il suo futuro più avanti. C'è la tentazione Mls

Con la rete si ieri su rigore contro l'Empoli, Olivier Giroud è salito al secondo posto nella classifica marcatori della Serie A con 9 gol. Ma c'è un altro traguardo personale importante che il numero 9 milanista ha raggiunto ieri: con il gol al Castellani, infatti, il francese è arrivato in doppia cifra di reti per la 14^ stagione di fila. L'ex Chelsea continua quindi a giocare e a segnare e per ora non pensa al futuro, nonostante il suo contratto sia in scadenza il 30 giugno 2024.

Come riferisce stamattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Giroud vuole decidere più avanti cosa fare, anche se ha una tentazione molto forte, vale a dire la Mls americana. Questa potrebbe dunque essere l'ultima stagione al Milan del francese, ma per ora nessuno ci pensa perchè il suo futuro è ancora tutto da scrivere.