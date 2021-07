Gazzetta - Milan-Kaio Jorge: rossoneri pronti a dare un indennizzo al Santos per anticipare l'arrivo del brasiliano

Kaio Jorge ha il contratto in scadenza con il Santos il prossimo 31 dicembre, ma il Milan vorrebbe anticipare il suo sbarco in Italia e per questo è pronto a pagare un indennizzo ai brasiliani, anche se non i 10 milioni di euro richiesti. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il Diavolo è in pole per il giovane attaccante visto che con lui ha già un'intesa di massima.