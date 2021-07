Gazzetta - Milan-Kessie, proseguono i contatti per il rinnovo: siamo entrati in una fase caldissima

In casa rossonera continua a tenere banco la questione del rinnovo di Franck Kessie. Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, proseguono i contatti tra i dirigenti del Milan e l'agente dell'ivoriano, George Atangana: dalle due parti c'è massimo riserbo sulla trattativa e questo potrebbe significare che siamo entrati in una fase caldissima.