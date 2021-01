Gazzetta - Milan-Koné: i rossoneri non lo valutano più di 6 milioni

Kouadio Koné è vicino al passaggio dal Tolosa al Borussia Monchengladbach per una cifra superiore ai 10 milioni di euro. Niente da fare quindi per il Milan che saluta comunque il giovane centrocampista francese senza particolari recriminazioni: per i vertici rossoneri, la sua valutazione non superava i 6 milioni di euro. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.