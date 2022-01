Gazzetta - Milan-Lazio, sfida per Casale del Verona: costa non meno di 10 milioni

Milan e Lazio hanno messe entrambe gli occhi su Nicolò Casale, giovane difensore centrale del Verona che ha una valutazione che non è inferiore ai 10 milioni di euro. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il biancoceleste ha già avviato i primi contatti con l'Hellas, ma ha ancora il problema dell’indice di liquidità in negativo che gli impedisce di operare sul mercato. Per il rossoneri, invece, Casale è uno dei profili seguiti da Maldini e Massara che sono sempre alla ricerca di un difensore centrale dopo il grave infortunio di Kjaer.