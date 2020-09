Gazzetta - Milan, Milenkovic obiettivo per la difesa ma per ora costa troppo

Nikola Milenkovic è da tempo in cima alla lista del Milan per rinforzare la difesa, ma in via Aldo Rossi ritengono esagerata la vautazione della Fiorentina che chiede 50 milioni di euro senza contropartite tecniche. Secondo La Gazzetta dello Sport, i rossoneri stanno pensando di aspettare e farsi avanti più in là, nella speranza che i viola abbassino le pretese per il centrale serbo.