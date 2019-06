Gazzetta - Milan, occhi su Mykolenko: Sheva lo avrebbe indicato a Maldini

Nella giornata di ieri, a Casa Milan si è presentato ricevuto Daniele Piraino, rappresentante di Amadou Diawara, ma anche di Vitalij Mykolenko, terzino sinistro della Dinamo Kiev classe 1999: come spiega La Gazzetta dello Sport, il giocatore sarebbe stato consigliato a Paolo Maldini da un suo grande amico ed ex compagno di squadra in rossonero, cioè Andriy Shevchenko.