In casa rossonera, prosegue il casting per cercare un eventuale vice Ibrahimovic: dopo aver seguito Scamacca, finito ora in orbita Juventus, al Milan piace Leonardo Pavoletti del Cagliari, tanto che c'è già stato un incontro interlocutorio con il suo agente Giovanni Branchini. Lo riporta stamattina La Gazzetta dello Sport.