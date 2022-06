Gazzetta - Milan, tre idee se salta Renato Sanches: Veretout, Cristante e Fernandez

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riferisce gazzetta.it, con l'inserimento del PSG è diventata più complicata la pista che porta Renato Sanches al Milan. Nel caso in cui la trattativa con il Lille dovesse saltare, i rossoneri dovrebbero cambiare obiettivo per sostituire Franck Kessie: tra le le idee che circolano in via Aldo Rossi, ci sono i giallorossi Veretout (costa 10 milioni di euro) e Cristante (25 milioni) e il giocatore del River Plate, Enzo Fernandez, il quale ha anche lui una valutazione di 25 milioni.