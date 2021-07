Gazzetta - Milan, tutte le strade portano a Ziyech

Tutte le strade portano a Ziyech, scrive La Gazzetta dello Sport parlando del mercato del Milan. Il giocatore marocchino non rientra nei piani di Tuchel, ma il Chelsea, per il momento, non apre al prestito. Il giocatore, inoltre, ha un ingaggio vicino ai 5 milioni, quindi si tratta di un’operazione fuori portata per i parametri rossoneri. Tuttavia, i dirigenti di via Aldo Rossi continuano a osservare la situazione. La strategia è quella di attendere le battute finali del mercato per strappare le condizioni migliori quando i giocatori in esubero saranno di particolare peso per i loro attuali club.