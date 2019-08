GDM - Il punto sul mercato del Milan, da Correa a Suso

Questo il pezzo pubblicato da Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale con tutte le ultime novità di mercato rossonere: il Milan continua a lavorare per Angel Correa, con un tifoso... in più. Si tratta di Rodrigo, in passato obiettivo del Napoli, che è stato preso dall'Atletico Madrid come sostituto di Correa, ma per il momento la trattativa rossoneri-Colchoneros è ancora in stand-by, così come il trasferimento dal Valencia ai madrileni per mancanza di liquidità per il club allenato da Simeone. Un incrocio di mercato che coinvolge anche Suso, con la Fiorentina che ci ha provato e il Siviglia che ha deciso di virare su Rony Lopes, preso dal Monaco nell'operazione Ben Yedder. Col Valencia che, in tutto ciò, non sta cercando un sostituto, nella speranza che Rodrigo "torni" indietro per la mancata definizione dell'affare con l'Atletico Madrid.

Il Milan, in ogni caso, potrebbe comunque decidere di prendere Correa a prescindere da Suso, andando a schierare l'argentino come seconda punta e non come trequartista, puntando poi sull'uscita di uno tra André Silva e Samu Castillejo. Milan che ha in programma un nuovo incontro con l'agente dell'attuale numero 10 dell'Atletico Madrid per provare a sbloccare la trattativa. Ed eventualmente a diventare il club che darebbe l'innesco a un vero e proprio domino di calciomercato.