GDM - Siviglia-Milan, affare impostato per Suso: le parti lavorano per definire l'accordo

Secondo quanto riferito da GianlucaDiMarzio.com, tra Milan e Siviglia è in corso una vera e propria trattativa per Suso. L'affare è stato impostato sulla base di un prestito di diciotto mesi con diritto di riscatto, il quale diventerebbe obbligo col raggiungimento di determinate condizioni. Resta ancora qualche dettaglio da sistemare ma le parti stanno lavorando per definire l'accordo che porterebbe lo spagnolo in Liga.