Gozzini: "Le svolte societarie potranno incidere sul mercato o sui rinnovi? La risposta è no"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sui movimenti societari del Milan: "La storia societaria del Milan potrà arricchirsi di un nuovo capitolo, da aggiungere entro marzo. I tempi della finanza sono chiari: progetti e obiettivi sono pianificati trimestre dopo trimestre. Il progetto di RedBird è rifinanziare il debito che oggi ha con Elliott e l’obiettivo è chiuderlo entro il primo trimestre dell’anno, cioè entro marzo. Da New York, principale sede operativa di RedBird ed Elliott, gli interessi del Milan occuperebbero un’area più ampia: centro e Nordamerica. A subentrare a Elliott sarebbe infatti Manulife Comvest, società d’investimento con base a Toronto, Canada. Da tempo Cardinale ragiona su come estinguere in anticipo il debito da 489 milioni di euro, più interessi, concesso dal fondo Elliott e in scadenza nel 2028. Il vantaggio di affidarsi a Comvest sarebbe duplice: allungare i tempi della restituzione e contestualmente abbassare i tassi di interesse, in un’operazione piuttosto comune in ambito finanziario. RedBird, e Cardinale con i suoi uomini, resterebbero così al comando del club con un progetto rossonero a lungo termine e con un orizzonte temporale più ampio di quello permesso dalle condizioni attuali. Parole chiave: stabilità e continuità.

Le nuove svolte societarie potranno incidere sul mercato o su altri temi di strettissima attualità come i rinnovi contrattuali? La risposta è no, gli eventi corrono su binari paralleli. La firma di Maignan sull’eventuale rinnovo fino al 2031 non subirà variazioni o rallentamenti. O meglio, c’è ottimismo perché l’atteso prolungamento di Magic Mike si compia, ma se i dialoghi con l’agente per le commissioni non dovessero chiudersi a breve non sarà certo per i lavori in corso per la ristrutturazione del club".