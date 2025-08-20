Guidi: "Il Milan si sta convincendo a cambiare l'offerta per Hojlund. Harder piano B, Vlahovic molto complicato"

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su X aggiornando la situazione in attacco del Milan: "Il Milan si sta convincendo a mettere un obbligo condizionato sul riscatto di Hojlund. Il piano B nel caso non si arrivi al centravanti del Manchester United è Harder dello Sporting Lisbona. Vlahovic operazione molto complicata: dipende dalla Juve e da Vlahovic stesso, ma mi pare ci siano pochissimi spiragli. Dovrebbero tutte le parti scostarsi di molto dalla posizione attuale".

Per settimane si è parlato di un prestito con diritto di riscatto per Rasmus Hojlund, il quale però, dopo essersi convinto a lasciare il Manchetsr United, pretende di lasciare il club inglese a titolo definitivo. Per questo ora il Milan, per sbloccare la trattativa e anticipare la concorrenza del Napoli che ha messo anche lui gli occhi sul danese dopo l'infortunio di Lukaku, sta valutando seriamente la possibilità di inserire l'obbligo di riscatto legato ad alcune condizioni.

Dopo l'esclusione dai convocati per il match di domenica scorso contro l'Arsenal, Hojlund ha capito che per lui non c'è spazio allo United e per questo ora sta valutando le offerte che gli sono arrivate. Il centravanti danese ha aperto alla sua partenza, ma vuole garanzie per il futuro perchè non vuole tornare tra un anno a Manchester e ritrovarsi ancora nella stessa situazione attuale.