Guirassy è un'opportunità per la sua clausola: ecco quanto costa

Serhou Guirassy è il profilo più papabile al momento come nuovo attaccante del Milan. Il centravanti guineano dello Stoccarda è già un obiettivo di mercato per la sessione di riparazione a gennaio. Molto dipenderà sia dal rendimento di Jovic nelle ultime partite dell'anno solare e, in parte, anche dal futuro europeo rossonero nel corso di questa stagione.

Guirassy è un'opportunità per la sua clausola. Infatti il calciatore africano potrebbe arrivare per una cifra di poco inferiore ai 20 milioni di euro, una ghiotta occasione per la dirigenza rossonera, specialmente se si considerano i prezzi esorbitanti per portarsi a casa un attaccante al giorno d'oggi. Moncada è stato a Stoccarda e ha già avuto occasione di prendere contatti con l'entourage del calciatore.