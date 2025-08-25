Harder sta analizzando le offerte a disposizione alla ricerca del progetto sportivo migliore per la sua crescita

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, esperto di mercato, c'è l'accordo tra Milan e Sporting CP per Conrad Harder, ma il ragazzo non ha ancora dato il via libera definitivo al trasferimento: "Conrad Harder - si legge sul profilo X del giornalista - sta riflettendo sul suo futuro, analizzando nel dettaglio le offerte a disposizione. Il calciatore è alla ricerca del progetto sportivo migliore per la sua crescita".

SI TRATTA SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE

Come anticipato nel corso della mattinata (LEGGI QUI), l'incontro di questa mattina tra il Milan e l'agente di Harder ha avuto come tema principale le cifre legate all'ingaggio del giocatore, anche perché quelle relative all'accordo tra i due club sono già state concordate: il classe 2005 dovrebbe infatti trasferirsi in Serie A a titolo definitivo per 24 milioni di euro più 3 di bonus e futura rivendita a favore dello Sporting Lisbona.

E delle prime novità in merito all'aspetto contrattuale dell'operazione Harder starebbero cominciando a trapelare. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, Milan e calciatore lavorano con l'obiettivo di trovare la quadra sulla base di un contratto quinquennale a 1.5 milioni di euro a stagione.