Hojlund, la richiesta dello United e la possibile offerta del Milan: le ultime dall'Inghilterra

Come riportato dal giornalista inglese Ben Jacobs, il Milan è al lavoro per ingaggiare Rasmus Hojlund, attaccante che il Manchester United valuta 40 milioni di sterline, cioè circa 46 milioni di euro. I rossoneri vorrebbero prenderlo in prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di sterline (poco più di 40 milioni di euro). Con la cifra del prestito oneroso, si arriverebbe alla richiesta del club inglese. Il giocatore vorrebbe restare, ma lo United non la pensa allo stesso modo e sta cercando una nuova sistemazione per l'ex Atalanta.

Ecco il post su X: "Il Milan sta lavorando per ingaggiare Rasmus Hojlund. Il Manchester United chiede 40 milioni di sterline. Il Milan è disposto a concedere un prestito con un'opzione di acquisto di 35 milioni di sterline. Il costo del prestito porterebbe il pacchetto a un valore vicino alla valutazione dello United. Hojlund ha dichiarato di voler restare, ma il Manchester United preferisce venderlo".