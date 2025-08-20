Hojlund tra Milan e Napoli: rossoneri disposti ad inserire l'obbligo di riscatto. Le ultime da SportMediaset

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, è tutto aperto tra Milan e Napoli per Rasmus Hojlund, attaccante in uscita dal Manchester United. I rossoneri sono pronti a fare un passo importante verso il giocatore danese che negli ultimi giorni ha aperto all'addio ai Red Devils, ma vuole garanzie sul futuro: il club di via Aldo Rossi è infatti pronto a mettere sul piatto non più un prestito con diritto di riscatto, ma un prestito con obbligo di riscatto

La prima alternativa a Hojlund è Conrad Harder, centravanti classe 2005 dello Sporting Lisbona. Più defilato c'è invece Dusan Vlahovic, anche se non è una pista da escludere del tutto. 
 