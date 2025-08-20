Hojlund tra Milan e Napoli: rossoneri disposti ad inserire l'obbligo di riscatto. Le ultime da SportMediaset
MilanNews.it
Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, è tutto aperto tra Milan e Napoli per Rasmus Hojlund, attaccante in uscita dal Manchester United. I rossoneri sono pronti a fare un passo importante verso il giocatore danese che negli ultimi giorni ha aperto all'addio ai Red Devils, ma vuole garanzie sul futuro: il club di via Aldo Rossi è infatti pronto a mettere sul piatto non più un prestito con diritto di riscatto, ma un prestito con obbligo di riscatto.
La prima alternativa a Hojlund è Conrad Harder, centravanti classe 2005 dello Sporting Lisbona. Più defilato c'è invece Dusan Vlahovic, anche se non è una pista da escludere del tutto.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Il Teatro delle Vittorie. Hojlund: ancora gli stessi errori? Nome nuovo: Harder. 38 partite in trasfertadi Carlo Pellegatti
Le più lette
1 Il Teatro delle Vittorie. Hojlund: ancora gli stessi errori? Nome nuovo: Harder. 38 partite in trasferta
2 Mercato in uscita, è Furlani l'uomo delle cessioni: Reijnders, Thiaw e Okafor in Inghilterra anche grazie al dirigente rossonero
4 Chukwueze non si è allenato al mattino e non si allenerà nel pomeriggio, ma non preoccupa per la Cremonese
Primo Piano
Mercato Milan: nuovi contatti con Vlahovic, ma c'è ancora di distanza. Ad oggi nessuna offerta dell'Atalanta per Musah
Antonio VitielloUna punta e un difensore forte! Grosso problema a San Siro. Quasi 200 milioni di cessioni
Esce Thiaw, entra De Winter. L'impatto a bilancio delle operazioni, con un occhio al "buco" Champions
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com