Hysaj non rinnoverà, anche il Milan tra i club interessati

Elseid Hysaj, terzino destro classe 1994, non rinnoverà il proprio contratto in scadenza con il Napoli. Questa notizia è stata riferita dal procuratore del giocatore, Mario Giuffredi, che ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo‘ ha dichiarato: “Discorso chiuso, dal prossimo anno saremo altrove. Stiamo parlando con altri club”. E fra i club interessati a Hysaj, sembrerebbe esserci anche il Milan. L’ex Empoli arriverebbe in rossonero gratis dato che a giugno il suo contratto con il club partenopeo scadrà. Il Milan ragiona su un’alternativa a Davide Calabria, qualora non dovesse rimanere in rosa Diogo Dalot. Il portoghese è al Milan in prestito secco, ed entro fine campionato, bisognerà iniziare a intavolare una trattativa con il Manchester United per il possibile riscatto. Se le pretese degli inglesi fossero troppo alte, la dirigenza rossonera potrebbe virare su Hysaj.