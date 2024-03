I 16 anni del più giovane di sempre. Camarda ora potrebbe firmare il contratto col Milan

Nella giornata di oggi Francesco Camarda compie 16 anni: a lui vanno, in primis, i migliori auguri per una giornata felice, una carriera ricca di successi e una vita piena di soddisfazioni. L'attaccante classe 2008 è già entrato nella storia del calcio italiano diventando il più giovane calciatore a calcare i campi di Serie A in una partita ufficiale, ma l'augurio di tutti è che questo sia solo il primo di tanti record.

Record da battere con la maglia del Milan? Il compimento dei 16 anni permetterà a Camarda di firmare, da oggi in poi, il suo primo contratto da professionista della durata massima di tre anni, al quale potrà seguire il contratto classico una volta raggiunta la maggiore età. Le negoziazioni con l'agente Beppe Riso affinché i prossimi anni siano ancora con la maglia rossonera vanno avanti da diverse settimane: la richiesta è certamente importante considerando l'alto valore attuale e potenziale del ragazzo, così come sono tante le big d'Europa interessate a strapparlo al Milan, che, a sua volta, ha tutta l'intenzione e il desiderio di continuare a farlo crescere sotto l'ombra della Madonnina rossonera.Ai rossoneri, tra l'altro, conviene far sì che la firma di Camarda arrivi il 1 luglio. Si tratta solo di un piccolo escamotage che userà il club rossonero, in realtà Furlani e D'Ottavio hanno parlato e continueranno a farlo con Riso e Mecacci, agenti del giovanissimo calciatore, per raggiungere un accordo che pare solo una formalità; in questo modo il Milan "guadagnerebbe" un anno: la scadenza dei tre anni sarebbe infatti spostata a fine giugno 2027. Fargli firmare adesso il contratto, invece, manterrebbe la scadenza a giugno 2026.