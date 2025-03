I due gol di Krstovic stregano il Milan: i rossoneri tra i club interessati al montenegrino

Nel fine settimana di Serie A concluso ieri sera, si è registrato tra le altre cose anche il ritorno al gol di Nikola Krstovic, con una doppietta rifilata al Milan che non è bastata a impedire la rimonta vincente del Milan nella mezz'ora conclusiva di gara al Via del Mare.

Con i due gol al Milan, Krstovic ha raggiunto la doppia cifra di gol segnati in Italia, per la prima volta dal suo arrivo. Il centravanti classe 2000 nella passata stagione, quella del debutto a Lecce, si era infatti 'fermato' a 9 gol all'attivo, dei quali 7 in campionato e 2 in Coppa Italia. È quindi già il miglior Krstovic italiano mai visto, i due gol al Milan hanno già certificato il sorpasso rispetto alla passata annata e portato alla doppia cifra.

In vista dell'estate Krstovic sembra già molto ambito, le prime indiscrezioni raccontano del Milan e della Roma pronti a muoversi per assicurarlo. Quanto potrebbe costare, dipenderà tutto dal risultato sportivo finale del Lecce. L'idea di Corvino è di partire da una richiesta di circa 30 milioni di euro, che però deve essere giocoforza subordinato al raggiungimento della salvezza: il Lecce ha 3 punti di margine sulla zona rossa, a 10 partite dalla fine del campionato. In caso di sfortunata retrocessione, la cifra incassabile dal Lecce rischierebbe di essere almeno dimezzata.