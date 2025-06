Il Bayer Leverkusen sempre interessato a Thiaw: il Milan vuole almeno 25 milioni

Come raccontato ieri da Milannews.it (clicca QUI per leggere la nostra anticipazione), il Bayer Leverkusen è alla ricerca di rinforzi in difesa e per questo segue sempre con grande interesse Malick Thiaw. Per lasciar partire il difensore tedesco, il Milan chiede per una cifra piuttosto alta: almeno 25 milioni di euro. Lo riferisce stamattina Tuttosport.

Questi i numeri in questa stagione di Malick Thiaw con la maglia del Milan:

PRESENZE SERIE A: 22

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 5

PRESENZE SUPERCOPPA ITALIANA: 2

PRESENZE COPPA ITALIA: 2

PRESENZE TOTALI: 31

MINUTI TOTALI: 2442'

GOL: 1

AMMONIZIONI: 3