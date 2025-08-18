Milan, ancora da piazzare Adli e Bennacer: c'è il Sassuolo sul francese, l’algerino spera di tornare al Marsiglia
In questi ultimi giorni di mercato estivo, il Milan si concentrerà soprattutto sull'acquisto del nuovo attaccante, ma i rossoneri dovranno lavorare anche ad alcune uscite, in particolare a quelle degli esuberi. Tra questi ci sono Yacine Adli, che si sta allenando con il Milan Futuro in questa prima parte della stagione, e Ismael Bennacer.
Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il centrocampista francese è sempre nel mirino del Sassuolo, mentre l'algerino spera di tornare al Marsiglia, club in cui ha giocato gli ultimi mesi della scorsa annata sportiva. L’Olympique non ha riscattato Bennacer agli 11 milioni di euro pattuiti a gennaio, ma negli ultimi giorni è tornato a bussare alla porta dei rossoneri.
