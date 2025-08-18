Moretto: "Milan-Jackson: vedremo se nei prossimi giorni questa pista diventerà accessibile e se il Chelsea aprirà ad una formula che possa favorire il Diavolo"

Matteo Moretto ha dato questo aggiornamento sul mercato del Milan in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano: "Oltre a Dusan Vlahovic e a Rasmus Hojlund, il Milan considera anche altre piste alternative che potrebbero diventare calde se i primi obiettivi non dovessero arrivare. In questa lista c'è per esempio un profilo che piace molto al Milan, cioè quello di Nicolas Jackson, che però è sempre stata una pista molto costosa. Vedremo se nei prossimi giorni questa pista diventerà accessibile per il Diavolo e se il Chelsea aprirà ad una formula che possa favorire il Milan. Manteniamo in lista dunque il nome di Jackson che il Milan segue da più di un anno.

Ci sono poi altri due nomi nella lista del Milan: si tratta di Embolo, che è in totale rottura con Monaco, e Tolu Arokodare, giocatore del Genk che continua ad essere proposto ai rossoneri. Questi sono quindi i nomi principali da considerare per l'attacco del Milan".

