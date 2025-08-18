Mercato Milan: ad oggi Hojlund è in pole rispetto a Vlahovic. Le ultime da SportMediaset

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, ci sono stati questa mattina, tramite degli intermediari, nuovi contatti tra Milan e Manchester United per Ramus Hojlund. I due club avrebbero già un accordo sulla formula del trasferimento, vale a dire un prestito oneroso con diritto di riscatto. Da capire però se il giocatore danese accetterà il diritto di riscatto o se pretenderà un obbligo di riscatto. Ieri l'ex attaccante dell'Atalanta non è stato convocato per il big-match contro l'Arsenal e questo è un chiaro segnale che non fa più parte del progetto tecnico dei Red Devils. Le prossime ore saranno decisive per capire cosa deciderà Hojlund.

Il piano B è sempre Dusan Vlahovic che ha altri costi rispetto al danese, soprattutto a livello di ingaggio. Ci sarebbe poi da dare un indennizzo alla Juventus chiede sempre 15-20 milioni di euro, soldi che potrebbero arrivare nelle casse rossonera dalla cessione ormai vicinissima di Noah Okafor al Leeds. Ad oggi comunque Hojlund è in pole rispetto a Vlahovic.

