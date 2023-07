Il Besiktas annuncia: "Iniziata la trattativa per il trasferimento di Ante Rebic"

Il Besiktas, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato questa nota in merito alla trattativa con il Milan per Ante Rebic, sbarcato nella giornata di ieri a Istanbul: "Il Beşiktaş Futbol A.Ş. ha riferito alla Public Disclosure Platform che sono iniziate le trattative per il trasferimento del calciatore professionista Ante Rebic. La dichiarazione inviata dal Beşiktaş Football Investments Industry and Trade Inc. alla piattaforma di divulgazione pubblica è la seguente: 'Sono iniziate le trattative con il Calciatore e il Club AC MILAN SPA per il trasferimento del calciatore professionista Ante Rebic'".