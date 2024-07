Il Como ha messo nel mirino Luka Romero: è appena rientrato al Milan

Il Como ha messo nel mirino il crack Luka Romero. Lo scrive il Corriere dello Sport di questa mattina, secondo il quale al centro dei pensieri di mister Cesc Fabregas ci sarebbe anche il giovanissimo fantasista argentino. Appena rientrato al Milan dal prestito dall'Almeria, il 19enne ex tra le tante della Lazio è in attesa di una nuova sistemazione e proprio il Como potrebbe permettergli di continuare il suo processo di crescita da protagonista in Italia. La concorrenza - spiega il quotidiano - è però molto agguerrita, visto che per aggiudicarselo i lombardi dovranno vedersela con tante società spagnole.

Intanto è a un passo il portiere Pau Lopez

Sempre nei prossimi giorni il Como conta di chiudere l'acquisto di Pau Lopez, portiere con un passato alla Roma ma di proprietà dell'Olympique Marsiglia, con il quale è legato fino al 30 giugno 2026. Tra la società italiana e l'estremo difensore c’è già un’intesa di massima, con la formula del trasferimento che dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto fissato tra i 5 e i 6 milioni di euro. Pau andrebbe a Como a fare il titolare, convinto dal suo connazionale Fabregas sulla bontà del progetto e il ruolo di primo piano che gli sarebbe assegnato al suo ritorno in Serie A.