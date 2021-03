L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così questa mattina: "Donnarumma è la priorità". In casa rossonera continua a tenere banco il rinnovo di Gigio che è la priorità assoluta del Milan. I rossoneri, per non farsi trovare impreparati in caso di addio del portiere classe 1999, si stanno guardando intorno e tra le ipotesi c'è anche Mike Maignan del Lille.