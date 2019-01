Il Giornale - Da Barella a Tonali, tutti i derby di mercato tra Milan e Inter

Come riporta il quotidiano Il Giornale in edicola stamane, sono tanti i derby di mercato tra Milan e Inter. Su tutti quello per Milinkovic-Savic: Elliott tenterà di nuovo l’assalto, mentre i cugini hanno visto nel serbo l’elemento migliore per rinforzare il centrocampo. Nel mirino delle due milanesi c’è anche De Paul, molto apprezzato da Gattuso. Ma l’Udinese, alle prese con una classifica non positiva, difficilmente lo lascerà partire a gennaio, a meno di clamorose offerte finora mai giunte. Milan e Inter sono pronte a sfidarsi anche per Barella, Duncan e Tonali.